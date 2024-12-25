مكتبة الإسكندرية تشهد الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2024

شهدت مكتبة الإسكندرية الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2024 بعنوان "مكتسبات ذوي الإعاقة لبناء الإنسان"، الذي نظمته إحدي الجمعيات في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لبناء الإنسان "بداية جديدة"، وبرعاية وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة الإسكندرية والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

حضر الاحتفالية الدكتورة ندى ألفي ثابت، رئيس مجلس إدارة الجمعية وعضو مجلس النواب، والقس أندرية ذكي؛ رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ومارجريت صاروفيم، نائب وزير التضامن الاجتماعي، واللواء أحمد محمود حبيب، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، نيابةً عن المحافظ اللواء أحمد خالد، والدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والشيخ الدكتور إبراهيم الجمل، مدير عام الدعوة والوعظ بالأزهر الشريف وأمين بيت العائلة المصرية، والدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم الأسبق، بجانب عدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة.

وشهدت الاحتفالية عرض فيلم توثيقي عن إنجازات الجمعية خلال 25 سنة، وعرض أوبريت براءة وحنان "فريق الدمج المسرحي بالتربية والتعليم"، وفقرة غنائية وتكريم للفريق المسرحي وتوزيع شهادات تقدير على الحضور.