محافظ طولكرم: الاحتلال يتعامل بدموية مع الفلسطينيين في عدوانه غير المسبوق

قال مصطفى طقاطقة، محافظ طولكرم، إن الاحتلال يتعامل بدموية مع الفلسطينيين في عدوانه غير المسبوق على قطاع غزة ويسعى لإرساء قواعد جديدة في طولكرم، موضحا أن الاحتلال يحاول إخضاع المواطنين في طولكرم أيضا من خلال العدوان الذي شنه خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف محافظ طولكرم، في مداخلة هاتفية مع فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأربعاء، أن عنوان هذا العدوان واضح وهو الدموية والعدوانية الشرسة وهو ما يتضح من أعداد الإصابات التي وقعت على خلفية الضربات الإسرائيلية.

كما تابع محافظ طولكرم، أن السلطة الوطنية الفلسطينية هدفها واضح وتدرك أن الاعتدال في هذه المرحلة الصعبة والحرجة هو فرض مصلحة الفلسطينيين اعتمادا على وعي المواطنين وهو ما تأكد بالأمس من خروج الداعمين للسلطة أمام بعض المخربين.