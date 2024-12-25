ننشر حركة تداول السفن والحاويات في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 12 سفينة، بينما غادرت 11 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 40877 طن تشمل : 11850 طن يوريا و 5400 طن أسمنت و 2980 طن ملح و 2462 طن حديد و1000 طن جبس معبأ و 556 طن كاولينا و 16629 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 94782 طن تشمل: 7580 طن قمح و 2540 طن حديد و3442 طن فول صب و51330 طن ذرة و21140 طن خردة و6935 طن بضائع متنوعة و5747 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1815 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 398 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 34 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2028 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 60556 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 130570 طنًا .

كما غادر قطارين بعد تفريغ 25 حاوية 40 قدم و50 حاوية 20 قدم قادمين من الاسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5843 حركة .

استقبلت هيئة ميناء دمياط برئاسة اللواء بحرى طارق عدلي عبد الله وفداً من متخذي القرار الأفارقة في مجال النقل و النقل البحري للتعرف عن قرب على أنشطة وإمكانات ميناء دمياط و مشروعاتها الحالية و المستقبلية لما لها من أهمية عالمية و إقليمية و محلية .