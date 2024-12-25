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الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

"القمقم" يخطف أنظار جمهور مهرجان الرياض للمسرح.. صور

جمهور القمقم
جمهور القمقم
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شهدت فعاليات ثامن أيام مهرجان الرياض للمسرح في دورته الثانية، تفاعلا كبيرا مع الجمهور، حيث تضمنت ورشة تدريبية بعنوان “الممثل على المسرح”، التي تناولت مفهوم التمثيل والعيش الحقيقي في ظروف متخيلة. 

كما تم تقديم عرضين الأول يحمل عنوان “القمقم”، والذي شهد تفاعل كبير من الجمهور، تدور قصته حول شخص يدعى وائل، قضى أكثر عمره في السجن بتهمة القتل، وتراجعت صحته، وظهرت براءته بعدما اعترف القاتل الحقيقي بالحقيقة.

المسرحية من بطولة ناصر عبد الواحد، وحسين يوسف، ومن إخراج سلام السنان، وتأليف عبد العزيز اليوسف.

المسرحية الثانية بعنوان “سليق وباقيت”، تدور قصتها بداخل فندق بمدينة كان في فرنسا، الذي تملكه امرأة سعودية، أخذته أمانة من والديها، حيث تحاول أن تنقذ الفندق من الإفلاس، بعدما وضعت فكرة «إيفنت» بهوية مدينة الطائف، وتبدأ رحلتها في محاولة الإنقاذ.
العمل من بطولة خالد يسلم، وياسمين السديري، ومن تأليف غادة عبود، وإخراج ماجد العمودي.

يذكر أن مهرجان الرياض للمسرح الذي انطلق في الأحد الماضي يستمر حتى 26 من ديسمبر الجاري يعد واحدًا من أبرز التظاهرات الثقافية التي تحتفي بالمسرح في المملكة العربية السعودية.

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مهرجان الرياض للمسرح القمقم سليق وباقيت الدورة الثانية