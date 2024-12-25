الصين: جهود قوية لاستكشاف حل"نظامان" لمسألة تايوان

قال تشن بين هوا المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني، اليوم (الأربعاء)، إن تنفيذ سياسة "دولة واحدة ونظامان" في جزيرة تايوان سيأخذ في الاعتبار بشكل كامل الظروف الواقعية في الجزيرة، وستُبذل جهود قوية لاستكشاف حل "نظامان" لمسألة تايوان.

وخلال مؤتمر صحفي، قال تشن إن البر الرئيسي سيواصل الاتحاد مع الأهالي في تايوان، والعمل بنشاط على استكشاف حل لمسـألة تايوان لتعزيز إعادة التوحيد السلمي مضيفا أن الظروف الواقعية في تايوان، وآراء ومقترحات المواطنين من جميع مناحي الحياة على جانبي مضيق تايوان، فضلًا عن مصالح وآراء أهالي تايوان، كل هذه الأمور ستؤخذ بعين الاعتبار،حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم/ الأربعاء/.

وقال تشن: "نعتقد أن أهالي تايوان سيطورون فهمًا أفضل لسياسة ’دولة واحدة ونظامان’"، مضيفًا أن حل "النظامان" لمسألة تايوان سيؤدي دوره الكامل بينما يعمل الأهالي على الجانبين معًا من أجل إعادة التوحيد السلمي.

وأشار تشن إلى أنه بالتزامن مع الاحتفال العام الجاري بالذكرى الـ25 لعودة ماكاو إلى الوطن الأم، تبرز الإنجازات العظيمة التي حققتها ماكاو منذ عودتها إلى الوطن الأم وتثبت للعالم أن سياسة "دولة واحدة ونظامان" تتمتع بقوى مؤسسية مميزة وحيوية شديدة، وهي قابلة للتنفيذ وفعّالة وتحظى بقبول كبير من الأهالي.

