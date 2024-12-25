زيادة صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا 20% خلال 2024

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم /الأربعاء/، أن إمدادات الغاز الطبيعي المسال والغاز عبر الأنابيب من روسيا إلى أوروبا خلال عام 2024، ارتفعت بنسبة 18-20% في المتوسط مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح نائب رئيس الوزراء - في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" - أنه تم تصدير نحو 50 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام، رغم الضغوطات الناجمة عن العقوبات الدولية، مشيرا إلى أن الغاز منتج بيئي للغاية، وهو مطلوب بشكل كبير، ومن حيث لوجستيات الإمداد والسعر، فإن الغاز الروسي هو الأكثر ربحية".

