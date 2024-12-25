تنزانيا تلغي رسوم مدفوعات البطاقات الالكترونية لتعزيز المعاملات الرقمية

ألغى البنك المركزي في تنزانيا، الرسوم التي تدفع عند استخدام بطاقات الخصم أو الائتمان أو الدفع المسبق في ماكينات نقاط البيع؛ في إطار جهود تعزيز المدفوعات الرقمية في البلاد.

وذكر البنك المركزي - في بيان نشرته منصة "بيزنس أفريكا" اليوم - أنه تم تحذير التجار أيضًا من انتهاك هذا الأمر أو مخالفته، مع فرض عقوبات غير محددة في حالة عدم الامتثال لقرار البنك المركزي.

ويستهدف "المركزي" الترويج لاستخدام آلات نقاط البيع لتسهيل وتشجيع المدفوعات الرقمية التي تحظى بشعبية متزايدة بسبب الراحة والسرعة.

وتهدف هذه المبادرة إلى دفع البلاد نحو اقتصاد خالٍ من النقد الكاش، وتقديم مزايا مثل تحسين الأمن والشفافية والراحة.

ويستعد اقتصاد تنزانيا للنمو، حيث يتوقع البنك الدولي توقعات إيجابية على المدى المتوسط ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6 %.

وتشمل القطاعات الرئيسية التي تقود هذا النمو التصنيع والكهرباء والبناء والسياحة والتجارة والخدمات المالية.

ووفقا لتقرير "ستاتسيا" (واحدة من أكبر منصات الإحصائيات وبيانات السوق في العالم،) من المتوقع أن يصل إجمالي قيمة المعاملات في سوق المدفوعات الرقمية في تنزانيا إلى 4 ملايين و430 ألف دولار خلال عام 2024، وتشكل مدفوعات نقاط البيع عبر الهاتف المحمول أكبر شريحة.