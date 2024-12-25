محافظ دمياط يكرم السكرتير العام المساعد بعد ترقيته

كرم الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اللواء مجدي الوصيف، لجهوده المخلصة خلال فترة توليه منصب السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط، حيث أهداه درع المحافظة وشهادة تقدير وذلك خلال حفل أُقيم صباح اليوم بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرى المديريات وأيضًا مديرى إدارات الديوان العام.

وتوجه المحافظ بالشكر إلى اللواء مجدي الوصيف، على جهوده الحثيثة خلال فترة عمله بدمياط، حيث أكد أن اللواء الوصيف من القيادات المخلصة والمتميزة، والتى حققت نجاحات كبيرة بكافة الملفات واهتمامه البالغ بخدمة المواطنين والوقوف بجانب العاملين وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لهم لنجاح منظومة العمل، مؤكدا أن تكريم اليوم يُعد أقل ما يمكن تقديمه له.

وتقدم الدكتور أيمن الشهابي بالتهنئة إلى اللواء الوصيف لتوليه منصب سكرتير عام محافظة مرسى مطروح، ضمن حركة المحليات الجديدة، والتي تأتى تأكيدًا على اهتمام الدولة بتحريك القيادات المتميزة للاستفادة من خبراتهم بمواقع أخرى، معربا عن خالص أمنياته بالتوفيق والسداد في مهمته الجديدة.

كما أكدت المهندسة شيماء الصديق عن اعتزازها بالعمل مع اللواء مجدي الوصيف، حيث أكدت أنه من الشخصيات المتميزة التى تؤمن بأهمية روح التعاون والعمل كفريق واحد لتطوير منظومة العمل وخدمة المواطنين بالمحافظة، وتقدمت نائب محافظ دمياط بالتهنئة إلى له لتوليه مهمة سكرتير عام محافظة مرسى مطروح، معربة عن خالص أمنياتها بالتوفيق والسداد.

وأشار اللواء محمد همام إلى اعتزازه بعلاقته القوية مع اللواء مجدي الوصيف منذ سنوات قبل العمل سويا داخل محافظة دمياط، مؤكدا أن الوصيف من القيادات المخلصة للوطن و يعمل دائما بكل جد واجتهاد .

وأعرب اللواء مجدي الوصيف عن سعادته بهذا التكريم، معربًا عن تقديره البالغ بعمله داخل محافظة دمياط تحت قيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية خلال توليها قيادة المحافظة، وقيادة الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وأكد أنه خلال الفترتين قد تلقى دعم و ثقة كبيرة ساعدته فى تحقيق هذا النجاح، متوجهًا بالشكر إلى محافظ دمياط على هذا التكريم والتحية إلى المهندسة شيماء الصديق واللواء محمد همام وفريق العمل بمكتبه وجميع العاملين بالجهاز التنفيذى بالمحافظة، على تعاونهم الكبير خلال الفترة الماضية.

وتسلم اللواء مجدي الوصيف الدروع التذكارية من ممثلى الجهات التنفيذية الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتقديرهم له.