الأهلي يناقش ملف الرحيل في الميركاتو الشتوي

كريم الدبيس يتلقى عرضًا من نادي فامليساو البرتغالي

بيرسي تاو الأقرب للرحيل في يناير.. ويبقى المغربي رضا سليم «لغزًا»

بدأت إدارة النادي الأهلي دراسة العروض المقدمة للاعبي الفريق خلال الفترة الحالية للرحيل عن القلعة الحمراء، خلال الميركاتو الشتوي في ظل خروجهم من حسابات الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر حيث ترغب إدارة النادي في تسويق اللاعبين للاستفادة ماديا.

وتلقت إدارة الأهلي عروضا أوروبية وعربية لعدد من اللاعبين أبرزهم محمود كهربا وحمزة علاء وكريم الدبيس ورضا سليم وبيرسي تاو، وبدأت إدارة النادي في دراسة العروض من الناحية المادية تمهيدا للموافقة عليها خاصة في ظل عدم حاجة الفريق لخدمات اللاعبين وستتم مناقشة هذه العروض سواء برحيل اللاعبين نهائيا أو على سبيل الإعارة.

حمزة علاء يقترب من الدوري الفرنسي

وتلقى حمزة علاء حارس مرمى الأهلي الشاب، عرضا من نادي جرينبول الفرنسي الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية، ويرغب الحارس الشاب في خوض التجربة الاحترافية خاصة أنه لا يشارك نهائيا مع الفريق، كما أن عقده ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل.

في المقابل؛ تلقى كريم الدبيس ظهير أيسر الأهلي عرضا من نادي فامليساو البرتغالي مؤخرا ويرغب اللاعب في الرحيل في ظل ابتعاده نهائيا عن المشاركة وخرج من حسابات “كولر” بعد التعاقد مع يحيي عطية الله وعودة التونسي علي ملعول من الإصابة، وأصبحت فرصته في الأهلي صعبة.

كهربا يتلقى 3 عروض

وأصبحت أيام محمود كهربا، معدودة داخل النادي الأهلي في ظل الأزمات التي دخل فيها اللاعب مؤخرا مع الجهاز الفني وجماهير النادي والتي طالبت برحيل “الفولت” في يناير بعد الأزمة الأخيرة التي وقعت في مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال أفريقيا.

وتلقى “كهربا” مؤخرا 3 عروض من أندية في الدوري العراقي والليبي، بالإضافة إلى فريق في الدوري الدرجة الأولى السعودي وسط رغبة من النادي الأهلي للموافقة على رحيل اللاعب في الميركاتو الشتوي خاصة أنه خارج حسابات “كولر” كما أنه يثير الأزمات داخل النادي بشكل مستمر.

ويخطط النادي الأهلي للتخلص من الثنائي الأجنبي بيرسي تاو ورضا سليم خلال “الميركاتو الشتوي” للاستفادة من رحيلهما في التعاقد مع ثنائي أجنبي جديد لتدعيم صفوف الفريق في الفترة المقبلة خاصة في ظل تراجع مستوى الثنائي والمشاركة القليلة مع الفريق.

ويعتبر بيرسي تاو الأقرب للرحيل في يناير خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وتم الاستقرار على عدم التجديد له، كما أن هناك محاولات في الأهلي لفسخ عقد اللاعب بالتراضي، إلى جانب وجود عرض قطري لضم اللاعب الجنوب أفريقي، وتسعى إدارة الأهلي لإقناع بيرسي تاو بالموافقة للاستفادة ماديا من رحيله في يناير، قبل الرحيل مجانا نهاية الموسم.

ويبقى المغربي رضا سليم “لغزا” في النادي الأهلي في ظل تراجع مستواه بشكل ملحوظ، بالإضافة للإصابة التي تعرض لها مؤخرا والتي سيغيب بسببها لفترة لن تقل عن شهرين كما أنه لا يشارك كثيرا مع الفريق منذ التعاقد معه في صفقة كلفت النادي أكثر من 2 مليون دولار، بالإضافة إلى الراتب الكبير الذي يتقاضاه الجناح المغربي والذي يقارب من مليون دولار.

وتلقى رضا سليم عرضًا من أحد الأندية القطرية، بالإضافة لعروض من الرجاء والوداد المغربيين إلى جانب عروض من الدوري المصري، ويسعى الأهلي لإقناع اللاعب بالرحيل في يناير على سبيل الإعارة.