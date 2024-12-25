ضبط 102 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز الفيوم| صور

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدة حملات مكبرة خلال يومي 23 ،و24 ديسمبر الجاري، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومجابهة جشع واحتكار التجار للسلع.

وأوضح سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مديرية التموين تمكنت خلال يومي 23 و24 ديسمبر الجاري من ضبط 750 كجم زبدة معبأة في أكياس بلاستيك وأجولة بلاستيكية مجهولة المصدر وغير مدون عليها علامات أو بيانات تدل على مصدرها وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج أو الصلاحية- سماد يوريا مخصص بالجمعيات الزراعية ومحظور تداوله بالأسواق بإجمالي 20 شكارة قبل بيعه في السوق السوداء - تجميع دقيق بلدي مدعم عدد 8ش/5pكجم - تجميع دقيق مخابز عدد 2ش/50كجم- 50 كرتونة جيلى بكل كرتونه تحوي 12 كيسا بكل كيس 48 عبوة جيلى بإجمالي 28800 عبوة جيلى بدون وجود فواتير تدل على مصدرها.

كما تم تحرير 70 محضرا للمخابز ما بين تصرف، نقص وزن، مواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة وعدم نظافة أدوات العجين، كما تم المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار، وكذا المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والمرور على الأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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