تعيين 148 طبيبا مقيما بطب القاهرة

أصدر الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة قرارا بتعيين 148 طبيبًا مقيمًا بكلية الطب في 34 تخصصًا طبيًا لسد العجز وتوفير الخدمات الطبية على أعلى مستوى من الكفاءة للمرضى المترددين على مستشفيات الجامعة، باعتبارها الملاذ الآمن لجميع المرضى من مصر والعالم العربي.

وتوضح رئيس الجامعة، أن هذه التعيينات تستهدف توفير أطباء متميزين في مختلف التخصصات لتقديم الخدمات الطبية المتميزة، في إطار دور كلية الطب ومستشفيات الجامعة.

ووجه الدكتور محمد سامى عبد الصادق قيادات المواقع والتخصصات التى يلتحق بها الأطباء الجدد، بالاستفادة المثلى، واستثمار طاقاتهم في رفع مستوى الخدمات بمستشفيات الجامعة، باعتبارهم من العناصر المؤهلة علميا وعمليا، ويمتلكون أفضل مستوى من المهارات الطبية كل في تخصصه.

وشمل قرار رئيس الجامعة تعيين 148طبيبا مقيما موزعين على تخصصات مختلفة، منهم 10 تخصص الباطنة العامة، و4جراحة عامة، 3 جراحة تجميل، و3 جراحة اوعيةدموية، و2 جراحة أطفال، و6 نساء وتوليد، و15 تخدير، و9 رمد، و2 أنف واذن وحنجرة، و1 تخاطب، و1سمعيات، و2 جراحة مسالك، و3 جراحة عظام، و2 جراحة قلب وصدر، و3 جراحة مخ واعصاب، و5 أشعة تشخيصية، و2 علاج أورام، و2 علاج ذكورة، و5 طب نووي، و11 اطفال، و3 جلدية، و9 عصبية، و4 فسيولوجيا العصبية، و2 الباثولوجيا الإكلينيكية، و2 الباثولوجيا الكيميائية، و6 أمراض نفسية، و2 طب العائلة، و2 طب الصناعات، و3 أمراض صدرية، و3 روماتيزم وتأهيل، و6 طب الحالات الحرجة، و2 قلب واوعية دموية، و3 أمراض متوطنة، و10 طب الطوارئ.