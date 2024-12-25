«الرعاية الصحية»: تقديم 20 مليون خدمة ضمن «التأمين الشامل» في الصعيد

أكد الدكتور شريف كمال، مستشار هيئة الرعاية الصحية لشئون الصيدلة وإدارة الدواء، أنه تم تقديم 20 مليون خدمة طبية ضمن «التأمين الشامل» في محافظات المرحلة الأولى.

وأضاف مستشار هيئة الرعاية الصحية لشئون الصيدلة وإدارة الدواء، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «قدرنا ننجح في محافظات المرحلة الأولى ومنها إقليم الصعيد، ولدينا أكثر من 170 منشأة، وقدمنا أكثر من 20 مليون خدمة».

وتابع مستشار هيئة الرعاية الصحية لشئون الصيدلة وإدارة الدواء: «جرى عمل جراحات وتدخلات طبية متقدمة جدًا، بالإضافة الى وجود حزم إجراءات جديدة تمت إضافتها، كما أن العمليات الجراحية التي أجريت في إقليم الصعيد أكثر من 350 ألف عملية، وهي تدخلات فائقة الدقة».

وأكمل: «المواطن لا يتحمل الأعباء المالية، ولا يتحمل في العمليات الكبيرة سوى 400 جنيه فقط وهي قيمة الاشتراك، وطورنا خدمات طب الأسرة وبدأنا نقدم في إقليم الصعيد أكثر من 13 مليون خدمة من خلال أكثر من 155 مركزا، ووحدة طب الأسرة».