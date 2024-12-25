بسام راضي: الرئيس السيسي يهنئ قادة إيطاليا بأعياد الميلاد

صرح بسام راضي سفير مصر في إيطاليا، بإنه نقل تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل من جورجيا ميلونى رئيسة وزراء ايطاليا، وسيرجيو ماتاريلا رئيس ايطاليا والشعب الإيطالي الصديق بمناسبة أعياد الميلاد وحلول العام الميلادي الجديد، مؤكدا انه من خلال التعاون المثمر والتفاهم المتبادل بين مصر وإيطاليا نعمل سوياً لمزيد من تعزيز للعلاقات الثنائية بين البلدين لصالح الشعبين الشقيقين، ومن اجل تحقيق السلام والتنمية والاستقرار خلال العام القادم ٢٠٢٥ للعالم اجمع الذى أثقلته النزاعات والتحديات المختلفة خلال الأعوام السابقة.

وفي سياق أخر أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمناء رئاسة الجمهورية للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد وهم: عبد العزيز الشريف إلى طائفة الأقباط الكاثوليك، أحمد الأنصاري إلى طائفة السريان الأرثوذكس، حسام زعتر إلى طائفة الأرمن الكاثوليك، أحمد رضا إلى الكنيسة الأسقفية، محمد مختار إلى طائفة السريان الكاثوليك، محمد عاطف إلى طائفة الموارنة الكاثوليك.

كما أوفد عددا من اللواءات للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد؛ وهم: لواء شرطة أشرف سعد طه محمد البيلي إلى طائفة الروم الكاثوليك، لواء شرطة وائل حسن عبد العظيم حسيني إلى طائفة الكلدان الكاثوليك، لواء شرطة أحمد طاهر أحمد السيد نصر إلى طائفة اللاتين الكاثوليك.