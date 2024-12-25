رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد المنظومة التعليمية والتدريبية بمعهد ضباط الصف المعلمين.. شاهد

تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المنظومة التعليمية والتدريبية بمعهد ضباط الصف المعلمين، والذى يأتى فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الدورية للعملية التعليمية والوقوف على الحالة المعنوية لرجال القوات المسلحة.

واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة الى عرض تقديمى من اللواء وليد حامد الحماقى مدير معهد ضباط الصف المعلمين تناول أوجه تطوير نظم الإعداد والتأهيل داخل المعهد بما يواكب التطوير والتحديث المتلاحق فى مجال التعليم لتخريج ضابط صف معلم يتمتع بدرجة عالية من الإحتراف فى تنفيذ أى مهام تسند إليهٍ؛ كما تفقد العملية التعليمية والأنشطة التدريبية التى عكست المستوى المتميز للطلبة.



ونقل الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لأعضاء هيئة التدريس وطلبة المعهد؛ مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانات لتطوير المنظومة التعليمية والتدريبية داخل المنشآت التعليمية بالقوات المسلحة لتخريج فرد مقاتل يتمتع بقدرات بدنية وذهنية عالية ويتحلى بالقيم النبيلة ليكون نموذجًا مشرفًا للعسكرية المصرية العريقة.



وأشار إلى أن ضباط الصف المعلمين يمثلون أحد الدعائم الهامة للقوات المسلحة بما يقدموه من نموذج وقدوة فى العمل والتضحية من أجل الوطن وطالبهم ببذل الجهد والعرق فى التدريب طوال مدة دراستهم بالمعهد والتسلح بالعلم والمعرفة والوعى السليم لبناء شخصية قادرة على حمل أمانة الدفاع عن أمن مصر واستقرارها فى ظل التحديات المتسارعة والمتغيرات المتلاحقة التى تمر بها المنطقة.

حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة.