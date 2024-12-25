محافظ الشرقية يشيد بجهود جهاز شؤون البيئة خلال عام 2024

أشاد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية بجهود الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية في التفتيش على 320 منشأة صناعية، وتنفيذ 5850 نشاطا توعويا وتقييم 1460 دراسة مشروعات تقييم أثر بيئي (أ - ب) وفحص 215 شكوى بيئية وتنفيذ 102حملة لفحص عوادم 11250 سيارة تعمل بالبنزين والسولار.

وأوضح الدكتور مجدى الحصري، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شوؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، إن جهود جهاز شؤون البيئة خلال عام 2024 منها التفتيش على 320 منشأة صناعية بالمدن الصناعية بنطاق المحافظة، وذلك للتأكد من تطبيق تلك المنشآت للإشتراطات البيئية في التخلص الآمن من المخلفات وعدم الخلط بينها وعدم وجود إنبعاثات تضر بصحة الإنسان والبيئة المحيطة.

وتحقيقا للتنمية المستدامة، ففي مجال دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروعات المتنوعة وبيان مدى توافقها مع معايير البيئة تم تقييم الأثر البيئي ل 1460 نشاطا، لدراسة مشروعات تقييم أثر بيئي (أ- ب) وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بهذا الخصوص.

وفى مجال توعية المواطنين بمشاكل وقضايا البيئة المتنوعة، ونشر الوعي البيئي لدى فئات المجتمع المتنوعة (المرأة - الشباب - المزارعين - العاملين بالجهات الحكومية - طلبة المدارس والجامعات ) وبالتنسيق مع المديريات الخدمية بمحافظة الشرقية (الوحدات المحلية - التربية والتعليم - الزراعة – الصحة - الشباب والرياضة - قصر الثقافة).

وقامت إدارة الإعلام والتوعية بجهاز شؤون البيئة بالشرقية بتنفيذ 5850 نشاطا توعويا ما بين (ندوات توعوية -ورش عمل - حملات توعية).

وكان من أبرز الموضوعات التي تم الحديث حولها (التغيرات المناخية - تلوث الهواء - المخلفات الصلبة والخطرة ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية - سلامة الغذاء ومقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية - الحد من استخدام البلاستيك - كيفية التعامل مع المخلفات الزراعية - خطورة حرق قش الأرز).

واستجابة لشكاوى المواطنين في مجال البيئة وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، قامت إدارة خدمة المواطنين بجهاز شؤون البيئة بفحص 215 شكوى بيئية متنوعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مجال الحفاظ على جودة نوعية موارد البيئة ( الماء – الهواء ) ؛ تم أخذ 105 عينات مياه من مخلفات المنشآت الصناعية و180 عينة هواء لقياس نسب الملوثات وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، بالإضافة لتنفيذ 102 حملة لفحص عوادم 11250 سيارة بمركزي الزقازيق وبلبيس تبين مخالفة 1009 سيارات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مالكيها.

وأشار رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية إلى القيام الجهاز بعدة إجراءات أثناء موسم حصاد قش الأرز للقضاء على السحابة السوداء حيث تم التنسيق مع إدارة شئون البيئة بالديوان العام ومجالس المدن والوحدات المحلية ومديرية الزراعة للتفتيش المسائى يوميا على المخالفين لقانون المخلفات والقائمين بالحرق المكشوف للمخلفات الزراعية داخل نطاق محافظة الشرقية وفقا لتقرير الإنذار المبكر الصادر من وزارة البيئة وإتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة وعرضها على الجهات المختصة ،وأسفر التفتيش على تحرير 786 محضر مخالفة بيئية وجاري العرض على السلطة المختصة.

وتم التنسيق مع مديرية الزراعة بالشرقية لفتح 139 موقع تجميع قش أرز بمراكز ومدن محافظة الشرقية، وتم تجميع 148535 طن قش الأرز من بداية الحصاد.

كما تم التنسيق مع مديرية الزراعة بالشرقية لتأجير معدات زراعية (مكابس وجرارات زراعية) بإيجار رمزي بسيط لمتعهدي جمع المخلفات الزراعية بمحافظة الشرقية لمساعدة المزارعين لجمع قش الأرز وكبسة والاستفادة منه في إنتاج الأسمدة والأعلاف.

وتم التنسيق مع إدارة شؤون البيئة بالديوان العام ومجالس المدن والوحدات المحلية بالشرقية للمرور على 180 فاخورة بنطاق مركز الزقازيق ومنيا القمح، بالإضافة للمرور على 12مسبكا بنطاق مركز الزقازيق، فضلا عن المرور على 7 مصانع طوب بنطاق مركز ههيا، وتبين توقفهم جميعا عن العمل تنفيذا لقرار المهندس محافظ الشرقية رقم 4008 لسنة 2024.

كما تم المرور على 277 مكمورة فحم نباتي بنطاق مركزى بلبيس ومنيا القمح حيث تبين توقف 262 مكمورة عن العمل، ومخالفة 15 مكمورة وتم ااخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم التنسيق مع إدارة شؤون البيئة بالديوان العام ومجالس المدن والوحدات المحلية للمرور على 14 مقلبا ونقطة وسيطة بنطاق مراكز ومدن محافظة الشرقية ، وذلك للسيطرة على أي اشتعالات ذاتية أو انبعاثات وأدخنة تلوث الهواء.