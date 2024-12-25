وفد ياباني يزور عددا من المدارس ويلتقي بمدير تعليم القليوبية

استقبل مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الأربعاء، الوفد الياباني المكون من أساتذة الجامعات ومديري المدارس، وذلك لتفقد مدرسة عمر بن عبدالعزيز والمدرسة المصرية اليابانية ببنها وذلك للتأكد على تطبيق أنشطة التوكاتسو فى المدارس.

وأكد مصطفى عبده مدير تعليم القليوبية حرص مصر على دعم علاقات التعاون مع اليابان في مجال التعليم في ظل توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز العلاقات مع اليابان بما يعود بالنفع على جودة العملية التعليمية والبحثية في مصر مشيدا بالمستوى المتميز لهذه العلاقات بين البلدين.

وأوضح مصطفى عبده، أن الحكومة اليابانية قدمت الدعم والتعاون في مجال التعليم بدءا من مرحلة الطفولة المبكرة مرورا بالتعليم الأساسي والتعليم الفني حتى التعليم الجامعي والبحث العلمي حيث تم العمل على زيادة أعداد المتدربين والطلاب المصريين للحصول على التدريب والدراسة في اليابان وتطبيق الأنشطة الخاصة بالتوكاتسو بالتعليم الأساسي وتحسين التعليم الفني من خلال التركيز على المهارات الفنية والشخصية، وزيادة التعاون بما في ذلك التدريب في المصانع اليابانية.

الوفد الياباني

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