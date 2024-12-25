سفير تركيا بالقاهرة يشارك في احتفالية الذكرى الـ121 لتأسيس قصر المنيل

شارك السفير التركي بالقاهرة، صالح موطلو شن، في احتفالية خاصة بمناسبة الذكرى الـ121 لتأسيس قصر المنيل، التي شهدت حضور 200 ضيف من المسؤولين والشخصيات العامة.

تضمن الحفل عروضًا موسيقية قدمها طلاب مصريون بالتعاون مع معهد يونس أمره التركي، حيث عزفوا ألحانًا من الموسيقى الشعبية والكلاسيكية التركية، مما لاقى إعجاب الحاضرين.

وأشاد السفير صالح موطلو شن بقصر المنيل باعتباره أحد أبرز رموز التاريخ المشترك بين تركيا ومصر، مشيرًا إلى الرموز العثمانية الموجودة في زواياه، ومنها القاعة الذهبية التي نُقلت من إسطنبول وأُعيد بناؤها بالقصر.

كما أجرى السفير نقاشات مع مدير متحف المنيل ومسؤولين آخرين حول تعزيز التعاون الثقافي وتنظيم فعاليات بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا العام المقبل.

واختُتمت الاحتفالية بتقديم دروع تذكارية للسفير والمشاركين تقديرًا لمساهماتهم في إحياء التراث الثقافي والتاريخي.

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