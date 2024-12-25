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الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب رئيس جامعة بنها تتفقد سير الامتحانات بكلية التربية

تفقد الامتحانات
تفقد الامتحانات
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أجرت الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون الدراسات العليا والبحوث جولة تفقدية بكلية التربية لمتابعة سير الامتحانات رافقه خلالها الدكتور مجدي الشحات عميد كلية التربية والوكلاء وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

واطمأنت نائب رئيس الجامعة على انتظام سير أعمال الامتحانات بجميع اللجان، بتواجد رؤساء اللجان وكذلك انتظام وحضور الملاحظين، كما حرصت الاطمئنان على الطلاب باستطلاع آرائهم حول طبيعة الامتحانات، ومدى صعوبتها، وسؤالهم عن مدى ملاءمة الأسئلة للمقررات الدراسية، وعدم وجود أي صعوبات أو مشاكل تواجههم أثناء انعقاد الامتحانات.

وأكدت الدكتورة جيهان عبد الهادي حرص الجامعة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة دورية مستمرة، والعمل على توفير بيئة آمنة للطلاب لأداء الامتحانات، مشيرةً إلى أن الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بكلية التربية 10081 طالب وطالبة.

تفقد الامتحانات

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