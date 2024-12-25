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الأربعاء 25 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تضبط مسئولي 7 شركات سياحة تعمل دون ترخيص

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار" قيام 7 شركات تعمل دون ترخيص، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات أبرزها (تذاكر طيران وصور جوازات سفر - تأشيرات لرحلات دينية - باركود خاص بالرحلات الدينية - برامج سياحة دينية - دفاتر مدون بها حجوزات العملاء)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية ضبط المخالفات بالأمن السياحى الشركات