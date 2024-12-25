الداخلية تضبط مسئولي 7 شركات سياحة تعمل دون ترخيص

أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار" قيام 7 شركات تعمل دون ترخيص، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات أبرزها (تذاكر طيران وصور جوازات سفر - تأشيرات لرحلات دينية - باركود خاص بالرحلات الدينية - برامج سياحة دينية - دفاتر مدون بها حجوزات العملاء)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.