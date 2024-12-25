البتريوت الأوكراني: روسيا تواصل اعتداءاتها على كييف بالصواريخ المجنحة

قال الدكتور رامي أبو شمسية، عضو حزب البتريوت الأوكراني، إنّ الاعتداء الروسي يستمر على دولة أوكرانيا منذ أمس وحتى الآن، كما أن صفارات الإنذار تدوي في كييف، موضحًا أن هناك صواريخ باليستية مجنحة تطير نحو أوكرانيا من بحر قزوين.

وأضاف عضو حزب البتريوت الأوكراني خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ الروسيين لا يتمتعون بأخلاق الفرسان، إذ إنهم يحتفلون بأعياد الميلاد لكن يريدوا أن تحتفل أوكرانيا على الطريقة الروسية وسط اعتداء على المدنيين من أجل الضغط الحكومة الأوكرانية، مشيرًا إلى أن اليوم كانت الضربة قوية بأكثر من 70 صاروخًا مجنحًا، كما ضربوا كل المنشآت الخاصة بالطاقة الكهربائية والحرارية.

وتابع عضو حزب البتريوت الأوكراني، «روسيا توجه ضربات لأوكرانيا من أجل أن يبقى الناس دون كهرباء أو تدفئة في ظل الشتاء الصعب التي تعيشه أوكرانيا، بالتالي جميع الدلائل تؤكد على أن القيادة الروسية تريد الضغط على الحكومة الأوكرانية من خلال قصف البنية التحتية والمباني السكنية للمواطنين الآمنين في بيوتهم»، لافتًا إلى أن هناك تصعيد كبير من قبل الجيش الروسي على الأراضي الأوكرانية.