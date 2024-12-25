ملفات حيوية على طاولة النقاش بين غرفة ملاحة بورسعيد وهيئة قناة السويس.. صور

التقى مجلس إدارة غرفة ملاحة بورسعيد، اليوم الأربعاء، مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تهم أصحاب الشركات والتوكيلات الملاحية، وذلك بمقر هيئة قناة السويس في محافظة الإسماعيلية.

لقاء غرفة ملاحة بورسعيد ورئيس هيئة قناة السويس

بالصور.. لقاء مثمر بين غرفة ملاحة بورسعيد ورئيس هيئة قناة السويس

رحب الفريق أسامه ربيع، بمجلس إدارة غرفة ملاحة بورسعيد بتشكيله الجديد، مقدما لهم التهنئة لثقة أعضاء الجمعية العمومية، ومتمنيا لهم التوفيق والسداد خلال الفترة المقبلة، كما ثمن دور الغرفة الهام في المجال الملاحي.

أكد النائب عادل اللمعي، رئيس مجلس الإدارة، خلال كلمته، أن غرفة ملاحة بورسعيد تمثل همزة الوصل بين هيئة قناة السويس والعاملين في المجال الملاحي من توكيلات ملاحية وشركات وغيرها.

وأثنى على المجهودات التي تبذلها هيئة قناة السويس للملاحة البحرية ودعم الأسطول البحرى وتحديث المعدات بشكل دائم، كما أشاد بقرار رئيس الهيئة الخاص بتغيير البحارة في محافظة الإسماعيلية أثناء العبور للسفن.

وشهد اللقاء عرض ما تم إنجازه في الشركة المساهمة المصرية لتقديم خدمات الأشغال البحرية ببورسعيد، وأيضا مشروع انشاء نادي غرفة ملاحة بورسعيد الذي سيعد الأول على مستوي غرف ملاحة مصر وسيكون له الأثر الإيجابي للتنمية الرياضية والاجتماعية لكافة العاملين بالقطاع في محافظة بورسعيد وكذا خدمة موانئ العريش.

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