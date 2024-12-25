رئيس جهاز العاشر يجتمع بسكان المدينة لبحث المشكلات التي تواجههم

عقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، اجتماعًا موسعًا بحضور قيادات الجهاز مع سكان المدينة، بالتعاون مع قيادات مجلس أمناء العاشر من رمضان.

جاء ذلك بحضور أيمن رضا عبدالله ، وكيل مجلس الأمناءوامين عام جمعية المستثمرين ،وأحمد عبد الرؤوف وكيل المجلس عن المجتمع المدني ، ومديري إدارات الطب البيطري والتموين، لبحث القضايا التنموية وتحسين مستوى الخدمات في المدينة.

القضايا المطروحة في الاجتماع:

ناقش الاجتماع عددًا من القضايا الحيوية التي تمثل أولوية للمواطنين، ومنها:

تحسين منظومة النظافة العامة: توجيه بسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة في الأحياء الغربيةوغيرها من الأحياء.

البنية التحتية: الانتهاء من أعمال ترفيق منطقة غرب الحي 28 بحلول 30 ديسمبر 2024، والإعلان قريبًا عن موعد تسليم الأراضي.

النقل والمواصلات: التنسيق مع محافظة الشرقية لتوفير سيارات سيرفيس إضافية ونقل السيرفيس إلى المبنى الملحق لتنظيم العملية.

الأسواق والخدمات: سيتم إنشاء مول جديد بالحي الرابع عشر لتحسين مستوى الخدمات، وبحث إنشاء مجمع أزهري في الحي السادس عشر بالتنسيق مع الأزهر الشريف.

الطرق والمساحات العامة: العمل على تحسين الطرق وإعادة تنسيق المجاورات القديمة بشكل تدريجي.

التعامل مع الكلاب الضالة: تنفيذ حملات تطعيم ضد السعار بالتعاون مع الإدارة البيطرية.

التعهدات والإجراءات:

منح مهلة إضافية للبناء في الأراضي غير المكتملة حتى 20 مارس 2025 استجابة لمطالب المواطنين.

إنشاء أكشاك مؤقتة في المناطق ذات نسبة الإشغال المنخفضة لحين تطوير الأسواق.

تنظيم احتفال بالعيد القومي للمدينة بالتعاون مع المستثمرين.

التنسيق مع شركة الكهرباء لحل مشكلة الأكشاك الكهربائية المفتوحة.

البحث في إيجاد حلول دائمة للباعة الجائلين وتوفير مكان ثابت للمحافظة على مصدر رزقهم بشكل قانوني

وأكد المهندس علاء عبد اللاه التزام الجهاز بالعمل الجاد لوضع خطط عاجلة وطويلة الأمد لحل المشكلات وذلك طبقا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرًا إلى أهمية الشراكة مع المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة. كما أعرب عن شكره لسكان المدينة على مشاركتهم الفعّالة، مؤكدًا أن الجهاز سيعمل على متابعة تنفيذ كافة الحلول بشكل فعّال على أرض الواقع.

رئيس جهاز العاشر يعقد اجتماع لمواطني المدينة لبحث المشاكل التي تواجهم

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