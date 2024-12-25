الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة على البقاع للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار

نفذ جيش الاحتلال غارة إسرائيلية على البقاع في لبنان للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار، مما مثل خرقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه في نوفمبر الماضي، وفقا لما نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء.

وذكرت وسائل إعلامية لبنانية، أن الطيران الحربي أغار عند الساعة 2:40 من فجر اليوم الأربعاء، على مستودعات بين سهل طاريا - وطليا غربي بعلبك، وترافقت الغارة مع تحليق مكثف للطيران المسير فوق المنطقة المستهدفة وصولًا حتى محيط مدينة بعلبك، أسفرت الغارة عن احتراق وتدمير المستودعات المستهدفة بالكامل.

يذكر أنه في 27 نوفمبر الماضي تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل بعد أكثر من عام على تبادل الهجمات على الحدود.