وصول عمر زهران للمحكمة لحضور استئناف حبسه بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي

وصل منذ قليل المخرج عمر زهران إلى مقر محكمة جنح الجيزة، لحضور أولى جلسات نظر استئنافه على حكم إدانته بالحبس عامين مع الشغل، في واقعة اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.

كانت قضت محكمة جنح الجيزة، بالحبس عامين مع الشغل على المخرج عمر زهران، بعد إدانته بسرقة مجوهرات الفنانة شاليمار الشربتلي، بينما قضت ببراءة المتهم الثاني في القضية.

وخلال جلسة المحاكمة، استجوبت هيئة المحكمة المخرج عمر زهران بشأن الاتهامات الموجهة إليه. وأكد زهران أن زوجة صديقه اتهمته بسرقة مقتنيات بلغت قيمتها 250 مليون جنيه من شقتها، مشيرة في بلاغها إلى أنه استرجع 200 مليون جنيه من قيمة المسروقات، بينما يدور الخلاف حول رد باقي المبلغ. وأضاف قائلًا: "أنا لو أخذت 200 مليون هرجعها ليه".

شهدت الجلسة حضور الفنانة هالة صدقي والإعلامية بسمة وهبة، حيث أكدتا معرفتهما بالمخرج عمر زهران منذ سنوات طويلة، نافيتين صلته بواقعة سرقة الفنانة شاليمار الشربتلي.

وفي الجلسة السابقة، طلب دفاع المخرج عمر زهران إخلاء سبيل موكله على ذمة التحقيقات، إلا أن المحكمة قررت حبسه لحين نظر الجلسة الثانية لمحاكمته.

وكانت الدعوى التي حملت رقم 7439 لسنة 2023 قد أُحيلت إلى محكمة الجنح العاجلة، حيث تم توجيه الاتهام إلى المخرج عمر زهران ومساعده عنتر حفني بسرقة مشغولات ذهبية ومقتنيات من شقة الفنانة شاليمار الشربتلي بقيمة إجمالية قدرها 250 مليون جنيه.

