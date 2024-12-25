من رؤية إلى واقع.. كيف حققت استراتيجية "التعليم العالي" أهدافها في 2024؟

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي منذ إطلاقها في مارس 2023، نجحت في تحقيق أهدافها المرجوة على صعيد كافة مبادئها السبعة وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويتفق ورؤية مصر2030.

مبدأ التكامل

وأضاف الوزير أن عام 2024، شهد تحقيق العديد من الإنجازات وذلك من خلال تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات البحثية والمؤسسات الأكاديمية والهيئات الصناعية لتلبية احتياجات الأقاليم الجغرافية وتحويل نتائج الأبحاث العلمية إلى تطبيقات عملية تُسهم في دفع عجلة التنمية.

وأوضح الوزير في بيان أنه تفعيلًا لمبدأ "التكامل" والذي يُعد أحد أبرز مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، نفذت الوزارة العديد من الأنشطة، حيث ركزت ورشة عمل "التحالفات الإقليمية" في إطار مبدأ التكامل بين المؤسسات التعليمية والصناعة على وضع نموذج منبثق من مفهوم التحالفات الإقليمية السبعة؛ لتأسيس مركز بكل إقليم ومجلس تنفيذي يضم رؤساء الجامعات المشاركة بالتحالف، بالإضافة إلى إنشاء 4 مراكز تخصصية، ووحدات محلية لإدارة وبناء المخرجات المستهدفة بالتنسيق مع المجلس التنفيذي لمبادرة "تحالف وتنمية".

وأضاف: كما تابع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية سُبل الاستفادة من مخرجات البحث العلمي للخروج بمُنتجات تنافسية؛ لسد الفجوة الاقتصادية بين الصادرات والواردات، وتوظيف الإمكانات الكبيرة للمراكز والمعاهد البحثية في بناء شركات ناشئة تسهم في توفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى توجيه الأبحاث العلمية نحو معالجة التحديات المُلحة التي تواجهها مصر والعالم ومنها تغير المُناخ وأمن الغذاء والطاقة المتجددة.

دعم الباحثين

وأشار الوزير إلى أن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تلقت 349 مقترحًا بحثيًا، بالتعاون مع أكثر من 40 شركة صناعية كبرى في مجالات العلوم الهندسية والبيئة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والصحة، كما اعتمد المجلس نتائج الدورة الثالثة لبرنامج دعم شباب الباحثين في مرحلة الدراسات العليا (ماجستير / دكتوراة)، بقبول 148 مقترحًا، بإجمالي تمويل يصل إلى 41 مليون جنيه.

كما واصلت مراكز التميز بجامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس دورها في إيجاد حلول مستدامة لتحديات المياه ودعم مجالات الطاقة وتعزيز التكامل بين الجهود البحثية في مجالي الزراعة والمياه.

وخلال الاجتماع الأول للجنة الوزارية لتنفيذ مشروعات المواءمة بين مخرجات الدراسة وسوق العمل برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تم التأكيد على أهمية التعاون الثلاثي بين وزارت التعليم العالي والتربية والتعليم والعمل، وتكامل جهودها لتطوير مهارات الطلاب بدءًا من المرحلة ما قبل الجامعية، مرورًا بالمرحلة الجامعية حتى الالتحاق بسوق العمل، من خلال استشراف متطلبات سوق العمل المُستقبلية والوقوف على سُبل تطوير البرامج التدريبية ومنظومة التدريب المهني؛ لتتناسب مع متطلبات سوق العمل، وكذلك أهمية الشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية وتفعيل دور مبادرة "ابدأ"، وتوفير فرص عمل حقيقية للخريجين، واستعادة مكانة العمالة المصرية في الأسواق العالمية.

تطوير صحي

وأضاف الوزير إلى أنه في إطار تكامل الجهود الوطنية بين وزارتي التعليم العالي والصحة؛ لتطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر، تم استلام أول شحنة من عقار ترايكافتا لعلاج المرضى المصابين بالتليف الكيسي وستُخصص هذه الشحنة التي تضم 2800 عبوة؛ للاستخدام في مركز علاج التليف الكيسي بمستشفيات جامعة عين شمس، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، وتعزيزًا لدور المستشفيات الجامعية في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والارتقاء بمكانة مصر كمركز إقليمي لعلاج الأمراض الوراثية.

كما نجحت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إنتاج أجهزة تنفس صناعي معتمدة من الاتحاد الأوروبي وحاصلة على ترخيص هيئة الدواء المصرية، وذلك بتكنولوجيا مصرية 100%، وجار إنتاج 500 جهاز تنفس خلال الفترة القادمة.

وأوضح الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل أنه استمرارًا للتكامل بين البحث العلمي والابتكار الصناعي كمدخل لتنمية الاقتصاد الوطني، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا موسعًا لبحث سبل تعظيم دور البحث العلمي في النهوض بقطاعي الصناعة والنقل؛ لحل العديد من المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة وتحديات توفير الوقود والطاقة، لاسيما الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى حلول لترشيد استخدام الطاقة وتوفير المياه اللازمة لتغطية احتياجات قطاعي الصناعة والزراعة، ودراسة آليات توفير المعالجات التكنولوجية اللازمة لتهيئة استخدام خام الحديد كأحد مستلزمات الإنتاج الضرورية للعديد من الصناعات، مضيفًا أن التعاون بين الجانبين أسفر عن تدشين عدد من المشروعات الواعدة مستقبليًا من أبرزها مشروع تصنيع السيارات الكهربائية منخفضة السرعة (EV-Tech)، حيث تم إنتاج أول 100 سيارة تجريبية بالمنطقة الصناعية بالتجمع الخامس وذلك بمكون محلي 60% ومن المستهدف وصول نسبة المكون إلى 83% خلال الـسنوات الثلاث المقبلة.

توعية وتأهيل للشباب

وفي إطار جهود التكامل بين وزارة التعليم العالي والمؤسسات الإنتاجية العاملة في مجال الزراعة، أوضح الدكتور أيمن فريد، أن الوزير عقد اجتماعًا مع الأستاذ حلمي أبو العيش، رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجموعة سيكم؛ لمناقشة مشروع "أرض الجامعات" الذي يهدف إلى إنشاء أول وادي أعمال للتكنولوجيا والعلوم الزراعية في إقليم الصعيد على مساحة 16 ألف فدان، كما تم بحث أطر التعاون في مجال الزراعة الحيوية، وتطوير تقنيات الزراعة المستدامة، وتحقيق الأمن الغذائي، واستكشاف الفرص لتعميق التصنيع المحلي في القطاع الزراعي، ومكافحة آثار تغير المناخ.

ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد الغفّار المُستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أن الوزارة لم تغفل النواحي التوعوية في إطار مبدأ التكامل، وذلك من خلال المشاركة في مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي "مودة" لتأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج، فضلًا عن التعاون مع وزارة الأوقاف في تقديم دورات تدريبية للسادة الأئمة والواعظات في مجالات الاتصال والإعلام و علوم اللغة، بالإضافة إلى التوعية بحقوق وواجبات الأشخاص ذوي الهمم من خلال إطلاق مبادرة "تمكين"، إلى جانب المبادرات الرياضية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومنها مبادرة "100 يوم رياضة"، وكذلك جهود الجامعات في تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

و أكد المتحدث الرسمي أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تواصل جهودها في تنفيذ متطلبات مبدأ التكامل، كأحد أبرز مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، ويتماشى مع رؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.