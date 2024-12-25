نقيب المهندسين يؤكد دعمه لـ "الأطباء" في موقفها تجاه قانون المسئولية الطبية

أعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، دعمه الكامل وتضامنه مع نقابة الأطباء المصرية في موقفها الرافض لبعض بنود مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي أقره مجلس الشيوخ ويترقب موافقة مجلس النواب، دون الأخذ بملاحظات النقابة.

وقال “النبراوي” في تصريحاته: “أثمن إصرار نقابة الأطباء على الدفاع عن كرامة مهنة الطب وحقوق الأطباء، وأؤكد أن النقابات المهنية هي الاستشاري الأساسي للدولة في مجالات تخصصها، وفقاً للقانون. ومن هذا المنطلق، فإن استشارتها في القوانين المتعلقة بمهنها وحماية أعضائها ضرورة لا بد منها”.

ودعا نقيب المهندسين مجلس النواب وكافة مؤسسات الدولة إلى الاستماع لآراء ومقترحات نقابة الأطباء بخصوص تعديلات قانون المسؤولية الطبية، مؤكداً أن احترام رأي النقابات المهنية في قضايا تمس أعضاءها ومهنها يعكس احتراماً للدستور والقانون، ويعزز المصلحة الوطنية.