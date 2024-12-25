وزير المالية الروسي: رئاسة ترامب ربما تؤثر على الاقتصاد العالمي

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن رئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة قد تؤثر على الاقتصاد العالمي، مضيفًا: "لكن يتعين على روسيا أن تحمي مواطنيها من أي آثار سلبية".

وأوضح سيلوانوف -في تصريحات إعلامية نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- أن وصول ترامب أو أي زعيم أجنبي آخر قد يؤثر على المشهد الاقتصادي العالمي بما في ذلك روسيا.

وأكد الوزير الروسي أن "أولويتنا هي ضمان عدم تأثر مواطنينا، مضيفا أن "كل ما خططنا له سيتم تنفيذه".

