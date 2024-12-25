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الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير المالية الروسي: رئاسة ترامب ربما تؤثر على الاقتصاد العالمي

وزير المالية الروسي
وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف
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قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن رئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة قد تؤثر على الاقتصاد العالمي، مضيفًا: "لكن يتعين على روسيا أن تحمي مواطنيها من أي آثار سلبية".
وأوضح سيلوانوف -في تصريحات إعلامية نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- أن وصول ترامب أو أي زعيم أجنبي آخر قد يؤثر على المشهد الاقتصادي العالمي بما في ذلك روسيا.
وأكد الوزير الروسي أن "أولويتنا هي ضمان عدم تأثر مواطنينا، مضيفا أن "كل ما خططنا له سيتم تنفيذه".
 

وزير المالية الروسي ترامب الاقتصاد العالمي