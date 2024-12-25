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الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يصارع الاتحاد السكندري على لقب دوري مرتبط السلة

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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يلتقي الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي مع نظيره الاتحاد السكندري، اليوم الأربعاء، في مواجهة نارية إياب نهائي دوري المرتبط لكرة السلة رجال على صالة استاد القاهرة الدولي.

تنطلق مباراة فريق سلة الأهلي مع الاتحاد السكندري في تمام الساعة الثامنة مساء لحسم لقب دوري مرتبط السلة للموسم الحالي.

وخسر فريق رجال كرة السلة بالنادي الأهلي من الاتحاد السكندري بنتيجة 86-80 في أولى مباريات نهائي دوري المرتبط المصري لكرة السلة باللقاء الذي أقيم على صالة استاد القاهرة الدولي، بينام فاز فريق الشباب على الاتحاد بنتيجة 56-55.

وصعد فريق الأهلي إلى نهائي دوري المرتبط بعد الفوز على الغريم التقليدي الزمالك بنصف النهائي، بينما صعد الاتحاد السكندري على حساب سبورتنج.

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