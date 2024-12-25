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الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس متهم في خطف شاب وتعذيبه بالقاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أمرت نيابة شرق القاهرة بحبس عاطل بتهمة خطف شاب وتعذيبه وقتله بطعنة نافذة في القلب في منطقة المرج 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

تلقت مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما قتيل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص والتحري تبين مقتل شاب بطعنة نافذة في القلب، على يد عاطل بسبب خلافات بينهما عقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس متهم في خطف شاب وتعذيبه بالقاهرة نيابة شرق القاهرة خطف شاب وتعذيبه وقتله القلب