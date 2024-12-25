مجلس جامعة الإسكندرية- يعلن أسماء المرشحين لجوائز الدولة

استعرض مجلس جامعة الإسكندرية فى جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نيابة عن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، الاستعدادات الخاصة بامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2024 - 2025، ويؤديها نحو ١٩٠ ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، موضحاً أنّ امتحانات العملى والشفوي للفرق المختلفة بدأت فى بعض الكليات.

ووجه بضرورة الالتزام بتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق معايير مركز القياس والتقويم بالجامعة وإحكام الرقابة على أعمال الامتحانات لمنع الغش، والتأكد من جاهزية الكنترولات، وانتظام أعضاء هيئة التدريس والعاملين، وجاهزية العيادة الشاملة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وجه الدكتور علام بضرورة مراجعة ومتابعة كافة الاستعدادات الخاصة بمرافق الكليات للحد من أي أضرار قد تقع نتيجة للتقلبات المتعلقة بالأحوال الجوية خلال فصل الشتاء من خلال ومتابعة كافة أعمال الصيانة ومنظومة تصريف المياه ومراجعة أسطح كافة مباني الجامعة لمنع تراكم الأمطار بما يضمن سلامة كافة منتسبي جامعة الإسكندرية وعدم تأثر المباني بأى تراكمات المياه.

ووافق المجلس على ترشيح السادة الآتية أسماؤهم لجوائز الدولة من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لعام ٢٠٢٤، الدكتور سعيد السيد إسماعيل الخامى- الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة لجائزة النيل فى العلوم(فرع العلوم الهندسية)، والدكتور شريف حسين عبد الرازق قنديل الأستاذ المتفرغ بمعهد الدراسات العليا والبحوث لجائزة النيل (فى العلوم التكنولوجية المتقدمة)، والدكتور عبد الفتاح محمد السيد يوسف الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم لجائزة الدولة التقديرية (فى العلوم الزراعية)، والدكتور محمد إسماعيل عبده إبراهيم لجائزة الرواد فى العلوم الأساسية.

كما وافق المجلس على ترشيح السادة الآتية أسماؤهم لجوائز الدولة من وزارة الثقافة لعام ٢٠٢٥ وذلك على النحو التالى، الدكتور طارق رجب يوسف زياد الاستاذ المتفرغ بكلية الفنون الجميلة لجائزة النيل للمبدعين المصريين فى الفنون، والدكتور فوزى سعد محمد عيسى الاستاذ المتفرغ بكلية الآداب لجائزة الدولة التقديرية في الآداب، والدكتورة منى عبد الغنى على حجاج الاستاذ المتفرغ بكلية الآداب لجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية، والدكتورة منى محمد محمد غريب الاستاذ المتفرغ بكلية الفنون الجميلة لجائزة الدولة للتفوق في الفنون.

ووافق المجلس على اتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة البترا- عمان بالمملكة العربية الأردنية، وإتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة جيانجزو الصينية، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية الآداب) ومركز تعليم اللغة والتعاون الصينى، وخطاب النوايا الخاص ببرنامج التبادل الطلابي بين جامعة الإسكندرية (كلية الأعمال) ونظيرتها بجامعة بورنموث بالمملكة المتحدة، واتفاقية التفاهم بين جامعة الإسكندرية (المعهد العالى للصحة العامة) وكلا من المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت والأكاديمية الدولية للصحة المجتمعية (IAPH)بالأردن، وإتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية الزراعة) ومصنع الفتح لمنتجات الألبان.

ووافق على ترقية ٢١ عضو هيئة تدريس، ٦ إلى وظيفة أستاذ، ١٥ إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين ٢٥ مدرس، ومنح ٨١ درجة دكتوراه، و ١٦٠ درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.