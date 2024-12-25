الجيش النيجيري يعلن مقتل 13 عضوًا في منظمة انفصالية

أعلن الجيش النيجيري مقتل 13 عضوًا من حركة "استقلال شعوب بيافرا الأصلية" الانفصالية منذ بداية ديسمبر.

وأشار المتحدث باسم العملية المستمرة في المناطق الجنوبية الشرقية - أيضًا - إلى أنه تم القبض على ثلاثة أشخاص يشتبه في قيامهم بعملية اختطاف على حاجز أمني.

وخلال هذه الفترة، أكد الجنود أنهم عثروا على ترسانة حقيقية من الأسلحة: عدة بنادق من طراز "ايه كاي 47" وذخيرة، لكن أيضًا أموالا أو بطاقات مصرفية، حسبما أوردت إذاعة فرنسا الدولية في نشرتها الإفريقية.

من جانبها، طالبت حركة "استقلال شعوب بيافرا الأصلية"، الرئيس بولا تينوبو القيام بإطلاق سراح زعيمها نامدي كانو، المسجون منذ عام 2021 في نيجيريا.

وخلال 21 نوفمبر، ألقت السلطات القبض على سيمون إيكبا، زعيم فصيل منشق عن حركة "استقلال شعوب بيافرا الأصلية"، في فنلندا، حيث لا يزال محتجزًا بتهمة "التحريض على الجريمة والإرهاب" في جنوب شرق نيجيريا، لكن هذه الاعتقالات لم تتمكن حتى الآن من وضع حد لانعدام الأمن في هذه المناطق.