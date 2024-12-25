الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية الرياح على مطروح والإسكندرية 

حذرت هيئة الأرصاد الجوية ، من واضطراب الملاحة البحرية ،اليوم الاربعاء، على مطروح والإسكندرية حيث تصل وسرعة الرياح 40_50كم/س وارتفاع الامواج من 2_3 متر.

ودعت الارصاد المواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر جراء اضطراب الملاحة .

واوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاربعاء، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد و الوجه البحري والسواحل الشمالية و معتدل علي جنوب سيناء و جنوب الصعيد وطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء وشديد البرودة يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق الصحراء الغربية.

كما يشهد اليوم الاربعاء ، نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجة البحرى ومدن القناة شمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاربعاء على القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 11 درجة، وعلى السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 9 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 21 للعظمي والصغرى 5 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 23 للعظمي والصغري 9 درجة .