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الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل صحة الدقهلية يناقش بدء ميكنة تراخيص المنشآت الطبية الخاصة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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ترأس الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع أعضاء إدارة العلاج الحر ورؤساء القسم بالإدارات الصحية لمناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة.

وأكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على تطوير ورفع كفاءة مفتشي العلاج الحر بالمديرية، موجهًا بتكثيف المرور والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكيد على الالتزام بالاشتراطات الصحية، ومعايير مكافحة العدوى. 


كما شدد على المتابعة المستمرة لمؤهلات الممارسين بالمنشآت الخاصة ومدى التزامهم بالتخصصات طبقًا لقانون المنشآت الطبية الخاصة، مشيرًا إلى ضرورة التعاون والتنسيق مع الإدارات الأخرى عند الحاجة، لتصويب الأوضاع حفاظًا على سلامة المواطنيين.


واستمع وكيل الوزارة إلى شرح مفصل حول الاستعدادات في بدء ميكنة الرخص الطبية والمستجدات في اشتراطات التراخيص الخاصة فضلا عن الإجراءات القانونية التي يجري اتخاها حيال المخالفات المرصودة.

وفي ختام الاجتماع أثنى على جهود إدارة العلاج الحر بالمديرية ومختلف الإدارات الصحية التابعة بقيادة الدكتور محمد فؤاد مدير الإدارة.

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