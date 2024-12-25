أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي لـ 779 ألفًا و320 جنديًا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 779 ألفًا و320 جنديًا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أفادت وكالة أنباء يوكرين فورم، أن الجيش الروسي خسر 1600 جندي ما بين قتيل وجريح خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الهيئة أن روسيا فقدت أيضا منذ بدء العملية العسكرية "9 آلاف و628 دبابة و19 ألفا و923 مركبة مدرعة و21 ألفا و333 نظامًا مدفعيا و1256 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و1030 من أنظمة الدفاع الجوي و2948 من صواريخ كروز و369 طائرة مقاتلة و329 مروحية و28 سفينة حربية، فضلًا عن 3 آلاف و667 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و32 ألفا و117 من المركبات وخزانات الوقود و20 ألفا و908 طائرات بدون طيار".