بطريرك الروم الأرثوذكس يشكر الرئيس السيسي على التهنئة بعيد الميلاد المجيد

شكر البابا ثيودورس الثانى بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أرسل محمد رضا مندوبا لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد .

كما شكر الوزير الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، والذي أناب عن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء لتقديم التهنئة بالعيد ، كما شكر ايضا ممثلى القيادات الدينية والأحزاب السياسية المختلفة مقدما لهم الشكر البالغ على حضورهم وتهنئتهم.

وقال البابا ثيودورس أن الكنيسة تتبع خطة الرئيس السيسى فى إرساء مبادى العيش المشترك فى أرض مصر المباركة، مضيفا أنه يحضر الآن أيضا ممثلى دولتى اليونان وقبرص ونتعاون من أجل مستقبل أفضل للشعوب واتباع السلام فى قلوبنا ولعائلاتنا ولعالمنا.

وأضاف أن الله يكون دائما بجانب الجميع ويشكر مصر أرض الكنانة والرئيس السيسى لمحبته لأبناء رعايا الطائفة.