الجيش البرازيلي ينشئ أول وحدة مضادة للدبابات بقدرات صاروخية خاصة

أنشأ الجيش البرازيلي، رسميًا، أول وحدة ميدانية متخصصة مضادة للدبابات، مزودة بقدرات صاروخية خاصة محمولة، وتتركز مهامها الأساسية كوحدة تدخل سريع لدعم قوات التخطيط الاستراتيجي في البلاد.

وقال الجيش البرازيلي - في بيان - إن الوحدة الميكانيكية الأولى المضادة للدبابات (1 سي آي إيه ميك) في قطاع أوساسكو، بمدينة ساو باولو، سوف تتكون عمليًا من كتيبتين، تزود كل واحدة منها بأربعة منصات إطلاق صاروخي من منظومات "رافال" للدفاع المتطور "سبايك إل آر2" المحمولة طويلة المدى، التي تطلق صواريخ موجهة مضادة للدبابات.

وسوف تنضم إليها كتيبتان أخريان في عام 2025، وسيتم تجهيزهما بمنظومة صواريخ محمولة متطورة متوسطة المدى، محلية الصنع، من طراز "ماكس 1.2 إيه سي".

وقالت دورية "جينز" العسكرية، إن الوحدة الأولى المضادة للدبابات "1 سي آي إيه ميك" تتبع للواء المشاة الميكانيكي الـ(11)، المرابض في ولاية ساو باولو، ويضم ما يقرب من 150 جنديًا احترافيًا، وتتركز مهامه في توفير قدرات التدخل السريع لدعم قوات التخطيط الاستراتيجي.

وكانت الدورية كشفت - في تقرير سابق مطلع الشهر الجاري - أن صواريخ "ماكس 1.2 إيه سي" (التي كان يطلق عليها سابقًا إم إس إس 1.2 إيه سي) يبلغ طولها 1.38 متر، وقطرها 130 ملم، وزنتها 15.4 كيلوجرام ولها مدى يصل إلى 3.2 كيلومتر، وقد طورته شركة "إس آي إيه تي تي" الهندسية البرازيلية المحلية بالتعاون مع "المركز التكنولوجي للجيش البرازيلي".

