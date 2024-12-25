"أداب حلوان" تعلن عن دورات جديدة لتعلم اللغة الإيطالية.. تعرف على التفاصيل

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب بجامعة حلوان، عن اطلاق دورتين مختلفتين لتعلم اللغة الإيطالية، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب والدكتورة أماني السيد وكيل الكلية وبإشراف الدكتور شادي الكردي مدير المركز.

والدورة الاولى في اللغة الإيطالية (عام)، وتبدأ يوم الأحد الموافق 2025/1/26 وتستمر الاحد والأربعاء من كل أسبوع من الساعة العاشرة صباحا الى الساعة الثانية ظهرا بواقع 24 ساعة تدريبية.



أما الدورة التدريبية الثانية وهى دورة اللغة الإيطالية ( محادثات ) يبدأ يوم الاثنين الموافق 2025/1/27 وتقام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع بمجموع 24 ساعة تدريبية

الدورات متاحة لجميع الطلاب والمهتمين سواء كانوا من داخل الجامعة أو خارجها وللتسجيل يشترط تقديم المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المحددة، وتتمثل الرسوم المطلوبة للطلبة المصريين 600 جنيه مصري مع صورة بطاقة الرقم القومي وللطلاب الوافدين 150 دولارًا مع صورة جواز السفر

وقد أكد الدكتور السيد قنديل على أهمية هذه الدورات في تعزيز قدرات الطلاب والمهتمين في تعلم اللغة الإيطالية التي تُعد أداة مهمة للتواصل الثقافي والمهني.



وأوضح الدكتور شادي الكردي أن المركز يوفر بيئة تعليمية متطورة لتحقيق أقصى استفادة للمشاركين.