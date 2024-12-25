ads
الأربعاء 25 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: انفجارات تهز كييف وخاركوف وعدة مدن وسط استهداف منشآت استراتيجية

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

دوت انفجارات عنيف في العاصمة الأوكرانية "كييف" ومدن أخرى في البلاد، وسط أنباء عن استهداف منشآت استراتيجية أوكرانية.
وذكرت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) أن مدينة خاركوف، وهي ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا شهدت انفجارات عنيفة، ونقلت عن عمدة المدينة إيجور تيريخوف - عبر قناته على تطبيق "تلجرام" - "أصوات انفجارات في خاركوف".
كما دوّت انفجارات في دنيبروبيتروفسك وكريفوي روج وكريمنشوج، وكذلك في مدينة بورشتين بمنطقة إيفانو فرانكيفسك، حيث تقع محطة الطاقة الحرارية.
وفي كييف، دوت انفجارات، كما تم الإبلاغ عن انفجارات في أجزاء من مقاطعة زابوروجيه، التي تسيطر عليها القوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت شركة الطاقة الحرارية في مدينة إيفانو فرانكيفسك - على منصة "تلجرام" - "تعرضت محطات الطاقة الحرارية التابعة للوقود والطاقة لهجوم. ونتيجة للهجوم الضخم، تعرضت معدات محطة الطاقة الحرارية لأضرار بالغة".

انفجارات تهز كييف أوكرانيا