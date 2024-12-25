اليوم.. طقس مائل للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء ورياح مثيرة للرمال والأتربة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدل على جنوب سيناء و جنوب الصعيد وطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وشديد البرودة يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق الصحراء الغربية.

كما يشهد اليوم الأربعاء، نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة شمال الصعيد على فترات متقطعة، واضطراب الملاحة البحرية على مطروح والإسكندرية وسرعة الرياح 40_50كم/س وارتفاع الأمواج من 2_3 متر.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء على القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 11 درجة، وعلى السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 9 درجات، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 21 للعظمى والصغرى 5 درجات، وعلى جنوب الصعيد 23 للعظمى والصغرى 9 درجات.