الكرة النسائية.. الأهلي يواصل تدريباته استعداد للجولة الـ14 في الدوري

استأنف فريق الكرة النسائية بالنادي الأهلي بقيادة الفرنسي ديميتري لوبوف وبحضور شادي محمد نجم الأهلى السابق والمشرف على الكرة النسائية بالنادى، تدريباته وذلك استعداداً للجولة الرابعة عشر من دوري الكرة النسائية.

و يواجه فريق الأهلي مباراته أمام فريق الطيران يوم الجمعة المقبل الموافق 27 ديسمبر، على ملعب الأهلي بالتجمع في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً.



ويواصل الأهلي تألقه حيث يعتلى فريق الأهلي صدارة ترتيب دوري الكرة النسائية، بفارق نقاط 33 نقطة جمعها من خلال 12 مباراة خاضها فاز في 11 مباراة منها.

في سياق آخر، انتهت يوم الجمعة الماضي مباريات الجولة الثالثة عشرة من عمر الدوري لكرة القدم النسائية.

وشهدت هذه الجولة، مواجهات قوية يأتي أبرزها فريق الزمالك ضد الجونة، والأهلي ضد بالم هيلز، ومسار ضد زد إف سي.

ويتصدر النادي الأهلي بقيادة الفرنسي ديميتري لوبوف حتى الان جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية بفارق ٣٣ نقطة.



وجاءت نتائج الجولة كالاتي:

اتحاد بسيون 1-1 المعادى و اليخت

الاتحاد السكندري و مودرن سبورت (تم تأجيلها لسوء الأحوال الجوية)

الجونة 1-6 الزمالك

بيراميدز 0-3 المقاولون العرب

مسار إف سي 3-0 زد إف سي

بالم هيلز 11-0 الأهلى

المصري1-1 إنبي