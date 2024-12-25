الحزب الديمقراطي المعارض في كوريا الجنوبية يؤجل خطة تقديم مقترح عزل الرئيس المؤقت

قال الحزب الديمقراطي الكوري الجنوبي -المعارض الرئيسي- إنه سينتظر يومين آخرين لتقديم اقتراح عزل الرئيس المؤقت "هان دوك-سو" بسبب رفضه إصدار مشروعي قانونين خاصين للتحقيق مع الرئيس "يون سيوك-يول" والسيدة الأولى "كيم كيون-هي".

وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" اليوم /الأربعاء/ أن الحزب الديمقراطي كان قد خطط في البداية لتقديم اقتراح العزل في مساء أمس الثلاثاء لكنه قرر في وقت لاحق تأجيل الخطة لمعرفة ما إذا كان "هان" سيعين قضاة المحكمة الدستورية بمجرد تمرير اقتراحات تعيينهم خلال جلسة عامة يوم الخميس، حسبما قال النائب "بارك تشان-ديه"، زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي.

وأضاف "بارك" أننا "قررنا الانتظار بصبر لنرى ما إذا كانت مطالبنا ستُنفذ يوم الخميس" وحث الرئيس المؤقت على التعاون في "إنهاء التمرد"، مضيفا أنه سيتم عرض مقترح عزل "هان" في جلسة عامة يوم الجمعة في حال تم تقديمه يوم الخميس.

