الدفاع الروسية: تدمير 59 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضينا

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الأربعاء/، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت 59 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.

وأفادت الوزارة - في بيان أذاعته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" - بأنه تم إيقاف محاولات نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية، مضيفة أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 59 طائرة مسيرة أوكرانية، إذ تم إسقاط 26 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و23 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي بريانسك، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي تامبوف، وواحدة فوق بحر آزوف.

