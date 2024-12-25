غدا.. الثقافة تعيد حفل نجوم الأوبرا بالإسكندرية

تعيد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفل نجوم فرقة أوبرا القاهرة من إخراج حازم رشدى، في إطار خطة الوزارة باحتفالات رأس السنة ، وذلك فى الثامنة مساء الخميس 26 ديسمبر الجاري بمسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" وذلك بناء على رغبة الجمهور .

يتضمن البرنامج مختارات من الأعمال الغنائية العالمية والثنائيات الشهيرة التى تحتفى بالكريسماس والعام الجديد منها الكريسماس الأبيض ،ليلة ماريا، الملائكة التى نسمعها فى الأعالى، عيد الميلاد ، شجرة الكريسماس، ليلة مقدسة ، أغنية الكريسماس، دويتو الصلاة وليلة صامتة ،12 يوم من الكريسماس ، بارك الله فيكم أيها السادة الكرام ، ليلة عيد ، دعها تمطر ثلجاً ، رنين الأجراس ، نتمني لكم عيد ميلاد سعيد وغيرها أداء نجوم الفرقة داليا فاروق ، انجى محسن ، عمرو مدحت ، مصطفي مدحت ، خالد سمير ، ليلي إبراهيم ، سلمي الجبالي ، إبراهيم ناجي ، مينا رفائيل ، نورا الالفي ".

يذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تشكلت رسميا عام ١٩٦٤ ويشرف عليها حالياً الدكتورة داليا فاروق وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة كما شارك أعضائها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي بأعتباره أحد أرقي أشكال الفنون.