محافظ شمال سيناء يؤكد على الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة

أكد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء على الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة على مستوى جميع أجهزة الدولة والقيادة السياسية.

وأعلن المحافظ خلال اجتماع المجلس الاستشارى للتربية الخاصة على تقديم المزيد من التيسيرات والتسهيلات لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة والعمل على سرعة دمجهم في المجتمع.

واستجاب المحافظ لبعض مطالب ذوى الاحتياجات الخاصة، مؤكداً على الاهتمام بهذه الفئة وتقديم كافة التيسيرات الممكنة أمامهم.

من جانبها عرضت الدكتورة عزة كمال مقرر عام المجلس ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، والمراكز التي حصلت عليها مدارس التربية الخاصة خلال العام الدراسي 2024/2023.

كما كرم اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، عددا من الموظفين لبلوغهم السن القانونية للمعاش.

وقام المحافظ بمنح المكرمين شهادات تقدير على تميزهم فى أداء عملهم أثناء فترة خدمتهم بديوان عام المحافظة ومجالس المدن.

وتمني المحافظ للمكرمين التوفيق فى حياتهم الجديدة، مشيرا إلى أن تكريم المحالين للمعاش تقليد يحرص عليه.