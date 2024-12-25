«الشباب والرياضة» تنفذ لقاءات التوعية الدينية والأخلاقية بشمال سيناء

نفذت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء "إدارة تنمية النشء" لقاءات التوعية الدينية والأخلاقية تحت شعار «قيمنا من تراثنا» بمركز شباب مدينة العريش، بمشاركة أعضاء المركز، بحضور ناصر العزازي مدير المركز.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء وتوجيهات إيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء.

وأشار حسن عبدالوهاب إلى أن اللقاءات تسعى للقضاء على الفساد والتعرف على القيم والأخلاق لدى النشء والشباب والأسر المصرية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة وتعديل السلوك الخاطئ لدى النشء، والتعرف على القيم والأخلاق التي تحلي أجدادنا المصريين القدماء وكيفية تطبيقها على أرض الواقع.