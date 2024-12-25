اختل توازنه.. النيابة تصرح بدفن جثة سوداني سقط من علو ببولاق الدكرور

تواصل جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها تحول مصرع شخص سوداني اثر سقوطة من الطابق الثالث بعقار بمنطقة بولاق الدكرور، وصرحت بدفن جثته عقب ورورد تقرير من الطب الشرعي باسباب وفاته، اذ تبين ان السبب هو اختلال توازنه، ولا شبهة جنائية وراء وفاته، كما طلبت تحريات اجهزة الامن حول الواقعة.

مصرع سوداني سقط من علو

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثة شاب يحمل جنسية دولة السودان وبعمل التحريات تبين أن المتوفي اختل توازنه وسقط من شرفة شقة سكنية بالطابق الثالث، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.