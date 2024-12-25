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الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأربعاء

البورصة
البورصة
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ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات، اليوم الأربعاء.

أداء مؤشرات البورصة 

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.25%، ليصل إلى مستوى 30,049.4 نقطة، كما صعد  مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.67%، وصولًا إلى 8,245.61 نقطة.

كما ارتفع أيضًا الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.58%، ليصل إلى مستوى 11,316.71 نقطة، وكذا مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.22%، وصولًا إلى مستوى 3,089.28 نقطة

وارتفع أيضا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.39%، مسجلًا 13,227.82 نقطة، وكذا مؤشر EGX30capped بنسبة 0.22%، ليصل إلى مستوى 37,039.62 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 0.38%، وصولًا إلى 6,633.44 نقطة.

البورصة بداية تعاملات الأربعاء