ارتفاع عدد الناجين من تحطم طائرة ركاب أذرية غربي كازاخستان إلى 25 شخصا

أعلنت وزارة الطوارئ في كازاخستان اليوم /الأربعاء/ ارتفاع حصيلة الناجين من حادث تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأذرية بالقرب من مطار أكتاو في غرب البلاد، إلى 25 شخصا.

وذكرت الوزارة أنه يوجد أكثر من خمسين من رجال الإنقاذ في موقع تحطم الطائرة حيث تم إخماد الحريق.. مشيرة إلى أنه تم نقل الناجين إلى إحدى المستشفيات المجاورة من أجل تلقي العلاج.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك مخاوف من مقتل عشرات الركاب جراء الحادث الذي وقع بعدما قامت الطائرة بتغيير مسارها بسبب الضباب. حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية.

وكانت الطائرة المنكوبة في طريقها من العاصمة الأذرية (باكو) متجهة إلى مدينة "جروزني" في الشيشان، قبل أن تقوم بتغيير مسارها إلى مطار أكتاو غربي كازاخستان.

