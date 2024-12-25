وزير الري يلتقى سفير هولندا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين

استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، بيتر موليما، سفير دولة هولندا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الموارد المائية.

وزير الري: شراكة استراتيجية وتعاون مثمر فى مجال المياه منذ بدء أعمال المجلس الإستشارى المصرى الهولندي فى السبعينيات

وتم خلال اللقاء مناقشة موقف التعاون الفني بين مصر وهولندا في مجال الموارد المائية، والإعداد لتمديد مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين للسنوات الخمس المقبلة، حيث أشار الدكتور سويلم إلى الشراكة الإستراتيجية والتعاون المثمر بين البلدين في هذا المجال منذ بدء أعمال المجلس الإستشارى المصرى الهولندي فى السبعينيات والذى أثمر عن العديد من النجاحات وتبادل الخبرات في مجال إدارة المياه .

كما تم مناقشة الطرق الحديثة لحماية الشواطئ بإستخدام مواد صديقة للبيئة فى ٩ مواقع ساحلية بالدلتا لمواجهة تأثيرات تغير المناخ ، حيث سبق قيام مصر وهولندا فى شهر أكتوبر 2024 بتوقيع مذكرة تفاهم لدراسة "البحث عن مصادر الرمال فى البحر المتوسط"، حيث أشار الدكتور سويلم لأهمية الإستمرار في هذه الدراسات الجارية مع الجانب الهولندي خاصة مع التوجه لإستخدام طرق طبيعية صديقة للبيئة في حماية الشواطئ .

استمرار تنفيذ أنشطة مشروع "تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر" طبقاً للبرنامج الزمنى المقرر

وتم أيضا مناقشة الموقف التنفيذى لمشروع "تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر" الجارى تنفيذه بالشراكة مع حكومة هولندا ومنظمة الفاو، والتأكيد على الإستمرار في تنفيذ أنشطة المشروع طبقاً للتصميم الموضوع وما تم التوافق عليه بوثيقة المشروع، والتأكيد على الالتزام بالبرنامج الزمنى المقرر، وكذا استمرار التنسيق الفعال والمشترك بين أجهزة الوزارة ومنظمة الفاو والجانب الهولندي لدعم وتنفيذ أنشطة المشروع.

كما تم استعراض الإنجازات التى تحققت فى مجال التعاون الثنائي تحت مظلة "برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا" JCAR والذي نتج عنه عدد من الدراسات الهامة، ومناقشة مقترح إطلاق مرحلة ثانية من البرنامج.

لقاء وزير الري والسفير الهولندي

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