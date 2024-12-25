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الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

التمثيل العمالي بالرياض ينظم ورشة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات

وزير العمل محمد جبران
وزير العمل محمد جبران
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نظم مكتب التمثيل العمالي المصري في الرياض، بالمملكة العربية السعودية، ورشة عمل، استفادت منها العمالة المصرية بشركة مياه الخليجية في منطقة الإحساء، بالمنطقة الشرقية، وذلك لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم داخل مواقع العمل، خاصة التشريعات السعودية ذات الصلة، وكيفية التواصل مع مكتب التمثيل العمالي في حالة وجود نزاعات، أو مشكلات قد تواجههم.

 يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بشأن تفعيل دور مكاتب التمثيل العمالي في الخارج التابعة للوزارة بالتواصل مع الجاليات، والعمال المصريين لتقديم كل أشكال الدعم والتوعية والحماية لهم.

وأكد محمد عليان رئيس مكتب التمثيل العمالي، والملحق العمالي علي خلف ،على أن هذه الورشة التي انعقدت في مقر الشركة تأتي لاستكمال اللقاءات التي يقوم بها المكتب مع العمال في منطقة الرياض بالمملكة، لتوعيتهم ببعض القضايا الخاصة بعلاقات العمل ومنها "الحقوق والواجبات، وإنهاء علاقات العمل، ومكافآت نهاية الخدمة، والدعاوي العمالية من حيث الإجراءات وطرق التقاضي، ودور مكتب التمثيل العمالي.. وغيرها".

كما أنه جرى حوار مفتوح مع العمال، والاستماع إلى التحديات التي تواجههم أثناء العمل، حيث طالبوا بتكرار هذه اللقاءات بشكل مباشر، أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

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